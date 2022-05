"É com enorme felicidade que informo que estou livre do cancro"

David Brooks, internacional galês do Bournemouth, tinha sido diagnosticado com um linfoma em outubro de 2021.

David Brooks, internacional galês que faz parte do plantel do Bournemouth, está curado de um cancro. O jogador anunciou a notícias nas redes sociais.

"Já passaram alguns meses desde o meu último comunicado e durante esse período completei o meu tratamento ao cancro. Quero agradecer a todos os incríveis profissionais médicos pelo seu fantástico trabalho e apoio durante o processo. Na semana passada encontrei-me com um especialista para rever os meus resultados finais. É com enorme felicidade que informo que o tratamento foi bem sucedido e que estou livre do cancro. Estas palavras sabem tão bem e estou extremamente agradecido por todas as mensagens que recebi e que me ajudaram a superar esta fase difícil. Estou entusiasmado por iniciar o meu processo de recuperação para prosseguir a minha carreira desportiva", escreveu o atleta de 24 anos, num comunicado partilhado pelo Bournemouth.

Em outubro de 2021, David Brooks foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, uma variante de cancro no sistema linfático. A doença foi descoberta pela federação do País de Gales.

Brooks não atua pelo Bournemouth desde 29 de setembro.