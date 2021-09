David Beckham não facilita e fez um pedido ao treinador do filho

Romeo Beckham estreou-se no último fim de semana na segunda divisão do futebol norte-americano.

O filho do antigo astro inglês David Beckham, o jovem Romeo, 19 anos, estreou-se no último fim de semana no futebol norte-americano pela equipa do Fort Lauderdale CF, subsidiária da Inter Miami, que é propriedade do ex-jogador inglês. Para dar o exemplo aos demais, Backham, o pai, fez um pedido especial ao treinador do filho.

"Acho que a primeira coisa que David me disse foi: 'tens que ser mais duro com ele do que com todos os outros. Ele tem que trabalhar mais do que ninguém para entrar nessa equipa, porque haverá perguntas, haverá expectativas sobre os seus ombros'", revelou o treinador Phil Neville.

No último dia 5 de setembro, Romeo Beckham assinou o primeiro contrato como jogador de futebol profissional. Ele fez o primeiro jogo no empate (2-2) entre o Tormenta FC e o Fort Lauderdale CF. "Acho que ele se tem saído muito bem. Só estava planeado jogar 45 minutos e jogou quase 80 porque é uma criança que está com fome", disse Neville.

"Há muito pressão e expectativa sobre ele, mas ele tem os pés firmes no chão. Ele sabe que tem muito que fazer e tem todos os atributos certos (caráter, determinação, boa pessoa) para ter uma grande chance de ter sucesso no futebol", concluiu o treinador.