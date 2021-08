Data, hora e local da apresentação de Messi no PSG definidos

O internacional argentino chegou eao início da tarde ao aeroporto Le Bourget, perto de Paris, e foi aclamado por centenas de adeptos do PSG.

O futebolista argentino Lionel Messi, protagonista da grande transferência do defeso, vai ser apresentado como jogador do Paris Saint-Germain na quarta-feira de manhã, no auditório do Parque dos Príncipes, anunciou, esta terça-feira, o clube da capital francesa.

Messi, que será apresentado pelas 11:00 horas (10:00 em Portugal continental), chegou a Paris para assinar contrato, dois dias depois de se ter despedido do Barcelona, o seu clube de sempre e ao serviço do qual conheceu os maiores sucessos desportivos.

O PSG publicou um curto vídeo nas redes sociais, de 13 segundos, cheio de referências à carreira do argentino, em que se destacam as Bolas de Ouro, troféu que distingue o melhor jogador do mundo, uma bandeira da Argentina e uma camisola num balneário, entre as de Neymar e Kylian Mbappé, outras "estrelas" da formação parisiense.