"Darwin tem de defender, não podemos mudar isso, mas quando atacamos..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador red, após o Liverpool-Southampton (3-1), partida relativa à 16.ª jornada da Premier League.

Vitória antes da pausa para o Mundial'2022: "Esta primeira metade de temporada foi muito intensa, longa e difícil para nós. O primeiro passo está dado, temos 22 pontos e estou mais do que feliz com isso. Continuamos daqui a seis semanas. Sabemos que podemos fazer melhor e é isso que faremos. Vamos ter três semanas para nos preparar para o recomeço da época, que vai ter jogos grandes. Já tivemos muitas lesões, agora estamos com mais sorte e estou aliviado por esta pausa. Tivemos de jogar demasiadas vezes com os mesmos jogadores e não pude descansá-los de forma pontual".

Está satisfeito com as classificações do Liverpool? "Eu queria vencer desesperadamente estes seis pontos [nos últimos dois jogos] e nós merecemo-los. Tivemos um bom início, ainda que complicado, na Liga dos Campeões e depois fomos muito convincentes. Ainda estamos na Taça da Liga inglesa. Isto são coisas boas mas sabemos que temos de pôr mãos à obra e encurtar distancias para os lugares de cima [da Premier League]".

Darwin bisou: "O movimento de Darwin no primeiro golo foi muito importante. No sistema em que jogamos, ele tem de defender no corredor esquerdo, não podemos mudar isso, mas quando atacamos ele tem de estar no centro em todas as situações. Foi aí que estava no momento do terceiro golo, que foi uma grande jogada".

Liverpool tem sete jogadores convocados para o Mundial: "Eles podem todos jogar a final se quiserem, o que provavelmente não vai acontecer. Quero é que voltem saudáveis para termos uma pré-temporada em condições. Vamos ter três semanas e tal para trabalharmos juntos [depois do Mundial] e colocarmos os jogadores na forma física adequada. Vamos fazer isso e depois a parte mais difícil da temporada começa".

Mercado de inverno: "Estamos sempre abertos a este tipo de coisas [transferências], mas não temos de falar sobre isto agora. Falar do mercado não ajuda em nada atualmente. Não precisamos de reforços para jogar, mas se essa porta se abrir, nós aceitamos. Não é uma questão de necessidade. Claro que queremos melhorar sempre a equipa mas de momento só acreditamos nos treinos, veremos o que acontece".