Darwin recupera número que usou no Benfica e herda o 9 de Firmino

Avançado do Liverpool recuperou o número que usou na sua passagem pelo Benfica.

Depois de Roberto Firmino ter terminado contrato com o Liverpool, o clube inglês anunciou esta quinta-feira que Darwin Núnez vai herdar a camisola 9 do avançado brasileiro, recuperando desta forma o número que usou na sua passagem pelo Benfica, entre 2020 e 2022.

Recorde-se que o avançado uruguaio ficou com o número 27 quando foi contratado no ano passado pelos reds, mas com a saída do dianteiro canarinho, que rumou a custo zero ao Al Ahli, da Arábia Saudita, a camisola 9 ficou disponível.

New Season. New Number. @Darwinn99 9️⃣ pic.twitter.com/zmty0kpPt5 - Liverpool FC (@LFC) July 13, 2023