Darwin Núñez cai da seleção do Uruguai e é rendido por outro ex-Benfica

Fotografia: Federação de Futebol do Uruguai

Troca do avançado do Liverpool deve-se a lesão

Jonathan Rodríguez substitui Darwin Núñez na convocatória do Uruguai para os jogos de março contra o Japão (dia 24) e contra a Coreia do Sul (dia 28).

A federação uruguaia informou apenas que a troca é por lesão e o Liverpool comunicou que Darwin, que foi substituído na segunda parte contra o Real Madrid há dias na Champions, fará recuperação no seu centro de treinos.

Jonathan Rodríguez esteve no Benfica entre 2014/2015, mas saiu sem vingar. Atualmente representa o América, do México.

Na convocatória não estão, por exemplo Luís Suárez e Cavani, as outras duas figuras do ataque. Coates e Ugarte, do Sporting, estão na lista para os dois jogos amigáveis.