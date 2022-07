Darwin manda calar os críticos com apenas uma palavra: "Resiliência"

Antigo avançado do Benfica foi alvo de críticas nas redes sociais, depois de duas exibições em branco em dois jogos particulares dos reds

Darwin Núnez, depois de ter sido contratado pelo Liverpool ao Benfica, a troco de 75 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis, ainda não conseguiu marcar o primeiro golo com a camisola red.

Depois de ter jogado cerca de meia hora na derrota por 0-4 com o Manchester United e na vitória por 2-0 diante do Crystal Palace, dois jogos de cariz particular, o avançado foi alvo de críticas nas redes sociais.

Este sábado, Darwin respondeu a essas críticas com uma publicação nas redes sociais, acompanhada da palavra "Resiliência" e de um "emoji" a fazer um sinal de silêncio.