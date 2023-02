Darwin lembra passagem pelo Benfica: "O primeiro ano correu-me mal e depois..."

Avançado admite não passar por um grande momento no Liverpool, mas promete mais para o futuro.

Darwin Núñez cumpre a primeira temporada ao serviço do Liverpool e mostra-se encantado com a competitividade da Premier League. O avançado uruguaio falou sobre as diferenças para o futebol português, no qual atuou com a camisola do Benfica.

"Aqui o campeonato é mais forte, mais competitivo. Não esperava que fosse tão forte. Nico Otamendi disse-me isso, mas, mesmo assim, não esperava. Impressionou-me muito. Não há más equipas. Todas estão neste campeonato por uma razão. O futebol é mais complicado do que em Portugal e mais competitivo. Não tens muito tempo", afirmou numa entrevista à Sky Sports.

Darwin abordou a adaptação num clube onde, até ao momento, apontou dez golos em 25 jogos. "Ainda tenho muitas coisas para trabalhar, como por exemplo na finalização. Mas penso que o que me está a acontecer também aconteceu com [Luis] Suárez. No segundo ano, ele rebentou", indicou, recordando a passagem pela Luz e os 34 remates certeiros da época passada. "O primeiro ano correu-me muito mal e no segundo explodi. Aqui, penso que está a acontecer o mesmo. Espero que a próxima época seja assim. Vou dar o meu melhor e espero ter um bocado de sorte", disse.

Sobre Klopp, declarou: "Acho que ele quer ver o que viu no Benfica. Por exemplo, nos jogos que fiz contra o Liverpool [para a Champions], nos quais estive muito bem". Isto admitindo que "não está a jogar bem no momento", embora garanta que "tenta melhorar a cada dia".