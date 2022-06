"Darwin encaixa bem no estilo do Liverpool, mas Haaland vai ganhar a Bota de Ouro"

Previsão de Shaun Wright-Phillips, antigo jogador do Manchester City

Shaun Wright-Phillips, antigo jogador do Manchester City, concedeu uma entrevista ao Genting Casino, na qual teceu comparações entre Erling Haaland e Darwin Núnez, que reforçaram respetivamente o Manchester City e o Liverpool neste mercado de verão.

O antigo internacional inglês acredita que ambos os avançados terão sucesso nos novos clubes, mas apostou as fichas todas no goleador norueguês, prevendo que Haaland seja o melhor marcador da Premier League na próxima época.

"Entre Darwin Núnez e Haaland, com o Manchester City a criar dez ou mais oportunidades por jogo, mesmo num mau dia, Haaland pode esfregar as mãos. Núnez encaixa bem no estilo de jogo do Liverpool, mas eu acho que Haaland vai ganhar a Bota de Ouro [prémio de melhor marcador], é apenas uma questão de quantos golos irá marcar", afirmou Wright-Phillips.

O antigo extremo, de 40 anos, chega mesmo ao ponto de afirmar que o goleador norueguês é a "peça que faltava" para o Manchester City finalmente conseguir conquistar a primeira Liga dos Campeões do palmarés.

Os jogadores criativos do City atingem dois dígitos [em termos de assistências] regularmente e isso acontece sem terem um jogador como Haaland na equipa. Haaland é a peça que faltava no esquema do Man. City e, com a sua contratação, podem vencer a Liga dos Campeões na próxima temporada", afiançou.

