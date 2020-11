Darwin em destaque antes do Uruguai-Brasil

Avançado do Benfica marcou terceiro golo na vitória sobre a Colômbia e agora se prepara para desafio contra o Brasil, na terça-feira, em Montevidéu, no Estádio Centenário, às 23h00.

Aos 21 anos, Darwin vai apresentando as suas qualidades ao selecionador do Uruguai, Oscar Tabárez,. Após marcou o primeiro golo em jogos oficiais pelo seu país, o avançado do Benfica voltou a mostrar que está com a pontaria afinada. No treino de finalização, neste domingo, em preparação para a receção ao Brasil, esteve em destaque.

Darwin foi lançado por Óscar Tabárez no início da segunda parte (46') do jogo contra a Colômbia, em Barranquilla. Não precisou de muito para mostrar serviço. Aos 75', disparou um potente remate que não deu hipóteses a Ospina. Apesar do golo, o avançado do Benfica deverá continuar como opção para ser lançado no decorrer do jogo contra o Brasil.

O Uruguai ocupa a quarta qualificação com seis pontos - três a menos que o líder, a seleção brasileira. Para tentar superar o Brasil, que conta com o companheiro benfiquista de Darwin, o avançado Everton Cebolinha, os uruguaios tiveram um domingo de muito trabalho.

Primeiro, uma palestra com o técnico Oscar Tabárez. Em seguida, os guarda-redes foram com treinador Celso Otero realizar exercícios específicos. Posteriormente, com todo o grupo, houve alguns minutos de futebol em espaços reduzidos e no final foi quando Darwin mostrou os seus remates potentes e certeiros.