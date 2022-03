Darwin: "Depois de muito esforço, momentos bons e momentos maus..."

Avançado do Benfica recorreu às redes sociais para assinalar a qualificação do Uruguai para o Mundial'2022.

Darwin Núñez, avançado do Benfica titular no triunfo do Uruguai sobre o Peru, 1-0, que qualificou a seleção uruguaia para o Mundial'2022, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para assinalar o feito e fazer vários agradecimentos.

"Depois de muito esforço, momentos bons e momentos maus, cumprimos o nosso objetivo. Estamos no Mundial", começou por escrever o jovem avançado.

"Obrigado às pessoas que sempre nos acompanharam. Muito obrigado à minha família por estar aí, dão-me a energia que necessito dia após dia. Obrigado aos meus companheiros, à equipa técnica por confiar em mim e ao Maestro por me abrir as portas para poder cumprir o meu sonho: vestir a camisola mais bonita do mundo. Vamos Uruguai", concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Darwin Nuñez (@darwin_n9)