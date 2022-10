Darwin brilhou, mas saiu cedo: "Não podia correr riscos, tive de o tirar"

Jurgen Klopp encantado com a exibição e a estreia a marcar em Anfield, explica decisão de o substituir

O Liverpool bateu na 12.ª jornada da Permier League o West Ham, por 1-0 e com o primeiro golo do ex-Benfica Darwin Núñez em Anfiel. Causou estranheza que o técnico Jurgen Klopp tirasse o uruguaio logo aos 57 minutos, e o alemão explicou que foi por precaução, dados os sprints que estava a protagonizar.

"É importante [o primeiro golo em Anfield]. Ele marcou algumas vezes nos últimos jogos. Ele chegou aos 100 por cento, e está a corresponder com números, o que é bom. Ele sentiu um pouco os músculos no intervalo, mas estava tudo bem e depois de cinco minutos da segunda parte eu estava um pouco preocupado com os longos sprints e as bolas onde ele estica muito as pernas. Pensei: 'vá lá, não podemos correr esse risco', e é por isso que o tirei. Se a forma física dele preocupa? Não, não, não. Acho que o tirámos no momento certo", sustentou.

Recorde-se que o português Fábio Carvalho, tal como Darwin, foi substituído aos 57'.