Darmstadt vence e está de volta à Bundesliga, seis anos depois

Após vitória por 1-0 sobre o Magdeburgo.

O Darmstadt garantiu esta sexta-feira o regresso à Bundesliga na próxima temporada, seis anos depois, ao vencer por 1-0 em casa frente ao Magdeburgo, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da segunda divisão alemã.

O golo que ditou a festa da equipa surgiu aos 36 minutos, por intermédio de Phillip Tietz, que permitiu a terceira participação da história do Darmstadt no principal escalão germânico, uma vez que já não ficará abaixo de um dos dois primeiros lugares da tabela - lidera com 67 pontos.

É de referir que o terceiro classificado da segunda divisão joga um play-off contra o antepenúltimo colocado da Bundesliga, tal como sucede em Portugal. À entrada para esta jornada, o Heidenheim ocupa o segundo lugar, com 61 pontos e o Hamburgo segue logo atrás, com 60.