"Daqui a uns meses, Mudryk vai desempenhar um papel chave na Premier League"

Selecionador interino da Ucrânia defende que o extremo só precisa de mais tempo para se adaptar às exigências da Liga inglesa para começar a brilhar no Chelsea.

Ruslan Rotan, selecionador interino da Ucrânia, defendeu esta quarta-feira que Mykhailo Mudryk só precisa de mais alguns meses de adaptação para começar a brilhar com a camisola do Chelsea.

"Mykhailo é um grande talento e está quase a atingir o seu potencial. Daqui a uns meses, ele vai desempenhar um papel chave na Premier League. Ele é um dos diamantes na nossa equipa e nós damos-lhe valor", referiu, em conferência de imprensa.

A Ucrânia vai iniciar a qualificação para o Euro'2024 com um jogo frente à Inglaterra, no domingo (17h00), com o selecionador a admitir que Mudryk está ansioso por estar em campo: "Ele está muito motivado para jogar em Wembley. Ele é um dos nossos jogadores chave e olhamos para o seu futuro com muito otimismo".

O extremo ucraniano, de 22 anos, trocou o Shakhtar Donetsk pelo Chelsea no mercado de inverno, a troco de 70 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais 30 milhões dependentes de objetivos. Até ao momento, Mudryk leva apenas uma assistência em sete jogos disputados.