Dany Mota falha na vitória do Monza na Serie A

O Monza foi vencer ao terreno do lanterna-vermelha Cremonese, por 3-2, na na 18.ª jornada da Serie A. A equipa do português Dany Mota esteve a ganhar por 3-0, e só na ponta final do desafio permitiu que a equipa da casa atenuasse o peso da derrota.

O internacional sub-21 português não foi convocado pelo técnico para este jogo por estar a contas com uma lesão muscular.

O Nápoles lidera distanciado o campeonato, com 47 pontos, seguido do AC Milan, com 38, da Juventus, com 37, e do Inter, com 34 (menos um jogo), enquanto o Monza e o Lecce são 11.º e 12.º classificados, com 21 e 20 pontos, respetivamente.

