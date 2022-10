Danjuma destaca-se e Villarreal quebra ciclo de quatro jogos sem vencer

A figura da partida foi o avançado neerlandês Arnaut Danjuma

O Villarreal venceu na receção ao Osasuna, por 2-0, na nona jornada da liga espanhola , quebrando um ciclo de quatro jogos sem vencer e subiu ao sétimo lugar, a 10 pontos do líder Real Madrid.

A figura da partida foi o avançado neerlandês Arnaut Danjuma, autor dos dois golos, aos 42 e 52 minutos, o primeiro, um grande golo de calcanhar, após receber um passe na área, e o segundo na execução de uma grande penalidade cometida por Sérgio Herrera.

A equipa de Unai Emery, que já não vencia há quatro jornadas, somando dois empates e duas derrotas, subiu ao sétimo posto, com 15 pontos, numa tabela liderada pelo Real Madrid, com 25, seguido de FC Barcelona, com 22, de Atlético de Madrid, Bétis e Real Sociedad, todos com 19 pontos, e de Athletic Bilbau, sem sexto, com 17, ainda em zona de apuramento para as taças europeias.

