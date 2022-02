Danilo Pereira brilha na goleada do PSG sobre o campeão Lille

Danilo Pereira marcou dois dos cinco golos do PSG na visita ao Lille

Redação com Lusa

Médio internacional português, ex-FC Porto, apontou dois dos cinco golos da formação parisiense frente ao conjunto de José Fonte

O Paris Saint-Germain, líder destacado da I Liga francesa, goleou, este domingo, na visita ao campeão Lille, por 5-1, com um "bis" do português Danilo, na 23.ª jornada do campeonato gaulês.

O médio internacional português Danilo inaugurou o marcador, logo aos 10 minutos, mas o holandês Botman, aos 28, empatou a partida a favor dos anfitriões, pelos quais o internacional luso José Fonte foi titular.

Kipembe e o argentino Lionel Messi, aos 32 e 38, voltaram a dar vantagem aos parisienses, nos quais também alinhou de início o português Nuno Mendes.

Na segunda parte de uma partida em que o guarda-redes croata do Lille Grbic esteve infeliz, novamente Danilo, aos 51, e Mbappé, aos 67, estabeleceram o 5-1 final.

O Paris Saint-Germain comanda a tabela com 56 pontos, mais 13 do que o Marselha, segundo classificado, e mais 14 que o Nice, terceiro e que hoje foi derrotado em casa pelo 15.º, Clermont (1-0).

O Lille encontra-se na 11.ª posição, a cinco pontos do primeiro lugar europeu, o quinto, ocupado pelo Rennes, que hoje venceu em casa o Brest (13.º), por 2-0.