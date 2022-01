Danilo marca e Messi regressa na goleada do líder PSG ao Reims

Na classificação, a equipa parisiense passou a somar 53 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo colocado, que venceu em Metz por 2-0

O Paris Saint-Germain cimentou hoje a liderança na Ligue 1, ao golear em casa o Reims por 4-0, num encontro da 22.ª jornada em que o português Danilo Pereira marcou e o argentino Lionel Messi regressou.

A formação parisiense só chegou à liderança quase em "cima" do intervalo, aos 44 minutos, pelo italiano Marco Verratti, de pé esquerdo, na recarga a um primeiro remate de Mauro Icardi, solicitado por Ángel Di María, que embateu num defesa contrário.

Na segunda metade, e quando se preparava a entrada de Messi, o central espanhol Sergio Ramos estreou-se a marcar pelos parisienses, aos 62 minutos, na sequência de um canto, à segunda tentativa, e já depois de outra de Danilo.

Messi, que não atuava desde o 1-1 em Lorient, em 22 de dezembro, entrou logo a seguir e esteve no terceiro golo, com um passe para Verratti, que marcou, com a ajuda do belga Wout Faes, a quem foi atribuído o golo, na própria baliza, aos 67 minutos.

Danilo fechou a contagem, aos 75 minutos, com um "tiro" de pé direito, também com desvio em Faes, depois de um centro da esquerda de Mbappé.

O PSG somou o 13.º encontro consecutivo sem perder (oito vitórias e cinco empates), após o 0-2 em Rennes, à nona ronda, enquanto Messi somou o 12.º jogo na Liga francesa, mantendo-se com um golo e quatro assistências.

Na classificação, a equipa parisiense passou a somar 53 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo colocado, que venceu em Metz por 2-0, e 13 face ao Marselha, terceiro, que tem menos um jogo e também venceu por 2-0 na ronda 22, em Lens.