Danilo começou no banco e Di María em grande no triunfo do PSG

PSG bateu o Rennes por 3-0.

O argentino Angel di María marcou este sábado dois golos e assistiu para outro na vitória do PSG sobre o Rennes, por 3-0, em jogo da 10.ª jornada, que permitiu aos parisienses consolidar a liderança isolada da prova.

O antigo jogador do Benfica ofereceu, ainda que de forma involuntária, o primeiro golo do jogo ao italiano Moise Kean, aos 13 minutos, antes de ele próprio fugir à defensiva dos visitantes e aumentar a vantagem, com grande classe, aos 2'1.

No segundo tempo, e numa altura em que o internacional português Danilo Pereira já tinha sido lançado por Thomas Tuchel nos parisienses, o mesmo Di María fixou o resultado com um remate de fora da área, aos 73 minutos, e consumou a oitava vitória seguida do PSG, que se mantém no topo, com 24 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, Lille, que no domingo visita o Brest.

Já o Rennes mantém-se no terceiro posto, com 18 pontos, agora em igualdade com o Marselha, de André Villas-Boas, mas arrisca-se perder o lugar no pódio, caso o Nice, que tem 17, vença na receção ao Mónaco, no domingo.

O Montpellier, que contou com o central português Pedro Mendes no "onze', subiu ao sexto lugar, com 17 pontos, depois de sair de Bordéus com um triunfo por 2-0, com tentos Florent Mollet, aos 49 minutos, e Andy Delort, aos 66.