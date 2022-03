Daniel Farke deixa o comando técnico dos russos do Krasnodar

Germânico acordou rescisão contratual "por mútuo acordo" com o emblema da Rússia, que não associou esta saída com a agressão militar russa na Ucrânia

O treinador Daniel Farke deixou o comando técnico do Krasnodar, sendo substituído pelo adjunto Aleksandr Antonyuk, anunciou, esta quarta-feira, o clube do principal campeonato russo, uma semana após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Krasnodar não estabeleceu qualquer relação entre a saída de Farke e a ofensiva militar russa, informando apenas que "foi acordada a rescisão de contrato por mútuo acordo" com o treinador, de 45 anos, e três adjuntos, também alemães.

Farke, que foi despedido dos ingleses do Norwich em novembro de 2021, esteve no comando do Krasnodar apenas durante sete semanas e não orientou a equipa em qualquer jogo oficial, devido à pausa de inverno do campeonato e ao adiamento do jogo previsto para domingo passado.

O compatriota Markus Gisdol deixou, na terça-feira, o cargo de treinador do Lokomotiv Moscovo, em protesto contra a invasão russa, tal como os ucranianos Andriy Voronin, técnico adjunto do Dínamo Moscovo, e Yaroslav Hodzyur, guarda-redes do Ural.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.