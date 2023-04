Daniel Alves volta a pedir liberdade condicional

Três dias depois de o jogador voltar a prestar depoimento, a equipa de advogados entrou com o pedido na justiça

Detido desde janeiro por acusação de violação e possibilidade de fuga de Espanha, Daniel Alves solicitou mais uma vez a liberdade condicional.

O pedido feito pela equipa de advogados do antigo jogador do Barcelona e da seleção do Brasil surge três dias depois de ter voltado a testemunhar em tribunal.

A defesa do jogador defende que Daniel Alves "pode e quer defender-se e não vai fugir do processo".

Um primeiro pedido de liberdade condicional já foi recusado em fevereiro, pois a justiça espanhola teme a fuga do jogador para o Brasil, país sem tratado de extradição para os seus cidadãos.

Os advogados afirmam que o jogador pode entregar os seus dois passaportes e que o "risco de fuga é impensável", propondo o pagamento de uma fiança.