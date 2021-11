Daniel Alves e o Barcelona: em Espanha revelam quem terá a última palavra

Clube catalão deixou nas mãos do novo treinador decisão sobre o lateral de 38 anos.

Daniel Alves tem 38 anos e ainda quer continuar a jogar futebol. E, se depender dele, não em qualquer clube. O lateral não pÁra de se oferecer para regressar ao Barcelona onde foi e é ídolo, garante o jornal "Mundo Deportivo". Apesar da resistência da direção culé, a decisão está nas mais de Xavi Hernandéz, novo treinador do clube e ex-companheiro do internacional brasileiro.

Contra Dani Alves está o projeto de regeneração do plantel do Barcelona com a emergência de muitos jovens jogadores. A seu favor, a história. O lateral tem 496 jogos em oito temporadas no Camp Nou. Ele encerrou sua passagem em 2016, com 34 golos, 124 assistências e 23 títulos conquistados a camisola culé.

Além disso, diante da necessidade de aprimorar e equilibrar o grupo com um jogador mais experiente, a porta de um retorno para Alves continua aberta. Dani Alves ainda sonha em jogar o Mundial do Catar, que se realizará de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Após deixar o Barcelona, Dani Alves esteve no Juventus, PSG e São Paulo, o último clube.