Dani Carvajal: "O que minha esposa passou é digno de ter um monumento"

Lateral do Real Madrid está de regresso à seleção espanhola

Após sofrer com lesões no Real Madrid, o lateral-direito Dani Carvajal está finalmente a conseguir uma sequência de jogos na equipa. A apresentar novamente o bom futebol que o levou com regularidade à seleção espanhola desde 2014, o jogador de 29 anos está de regresso à La Roja.

Para voltar à seleção da Espanha, Carvajal afirmou que precisou superar as lesões com mudanças de hábitos na sua rotina e, sobretudo, com a ajuda que recebeu da esposa. "Quem mais mudou comigo foi a minha esposa. Quase sempre comíamos juntos. Ela disse que me acompanharia para que eu não fizesse isso sozinho. E isso ajudou-me muito", afirmou em entrevista ao jornal Marca.

"O que mudou? Bem, como tudo sem glúten. Isso foi tirado de mim de uma forma radical. Não como carnes vermelhas e sim carnes brancas, peixes, verduras, frutas... Coisas normais para atletas. O mais importante é a eliminação do glúten, embora depois tenha coisas mais personalizadas", revelou.

"A comida é mais uma parte do todo. Mas não é só isso: mudaram as rotinas antes do treino, depois do treino, a recuperação à tarde. Tudo isso influencia", acrescentou Carvajal.

De acordo com o lateral, a mudança na mentalidade também foi fundamental para superar a série de lesões. "Se a sua cabeça não estiver com uma mentalidade positiva e não seguires em frente... Se você treina preocupado em ter boas sensações, é a sua mente que pode magoar-se", afirmou.

"Chegou a um ponto em que minha cabeça me influenciou muito. Tantas recaídas afeta muito. É que não se percebe. Eu chegava a casa e dizia não e não, que não estava a sentir-me bem, mesmo que não estivesse. Foi a minha esposa quem sofreu. A verdade é que ela é digna de um monumento. Ela sabe que quando estou triste é complicado, que mudo muito o meu humor", recordou.