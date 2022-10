Dani Alves viu o El Clásico no Bernabéu: "Que mal acompanhado estive..."

O antigo lateral direito do Barcelona assistiu à vitória caseira do Real Madrid (3-1) sobre o Barcelona.

Dani Alves, antigo lateral direito do Barcelona e que representa atualmente os mexicanos do Pumas, marcou presença no Santiago Bernabéu no domingo, assistindo ao El Clásico, que terminou com uma vitória do Real Madrid por 3-1, rodeado de adeptos merengues.

"É preciso ter muita personalidade para viver coisas que nunca viveste. Vivi o El Clásico de uma maneira diferente, com sensações diferentes e com uma vontade tremenda de estar lá dentro. Que mal acompanhado estive, mas aguentei como um campeão", reagiu o experiente lateral, através de uma publicação no Instagram, acompanhada com uma imagem sua nas bancadas do estádio do Real Madrid.

Dani Alves falou também da derrota da sua antiga equipa, salientando que os adeptos devem continuar a mostrar o seu apoio ao Barcelona, independentemente dos resultados negativos.

"Infelizmente para os culés, não foi o resultado esperado, mas apoiar uma equipa significa fazê-lo quando as coisas não correm bem, é apoiar quando o dia não está a ser o melhor e também é nunca deixar de amar o clube, aconteça o que acontecer!!", frisou Alves, de 39 anos.

