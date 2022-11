Dani Alves visa Mbappé: "Ainda não percebeu que Neymar e Messi são mais fenómenos do que ele"

Kylian Mbappé, internacional francês e jogador do PSG

O lateral brasileiro, que partilhou balneário com o avançado francês na temporada 2017/18, no PSG, não mordeu a língua quando questionado sobre as diferenças entre Mbappé e Messi e Neymar.

Dani Alves, experiente lateral direito de 39 anos, chamado pelo Brasil ao Mundial'2022, concedeu esta sexta-feira uma breve entrevista aos italianos da Gazzetta dello Sport, na qual abordou as diferenças entre Kylian Mbappé a dupla Lionel Messi e Neymar, tendo sido notória a preferência pelos dois antigos colegas de equipa no Barcelona.

"Mbappé? É um fenómeno, mas ainda não percebeu que os que jogam com ele no ataque são mais fenómenos do que ele. Se Mbappé passasse a bola a Messi e Neymar, marcariam 150 golos", defendeu.

"Neymar e Messi são únicos, fazem coisas que mais ninguém pode fazer. Um grande jogador deve saber e entender com quem joga, porque os teus colegas de equipa enriquecem as tuas qualidades", acrescentou.

Em jeito de conclusão, Dani Alves salientou que a genialidade dos dois astros sul-americanos chega para mudar o rumo de uma partida de um momento para outro, apontando que a equipa deve passar a bola a um dos dois sempre que possível.

"Há que ser inteligente e aproveitar o potencial de Neymar e Messi, são dois génios. Quando jogava com Léo [Messi, no Barcelona], dava-lhe a bola. E se jogo com o Neymar, faço o mesmo", terminou.