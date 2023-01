Dani Alves foi transferido de prisão e em Espanha revelam o motivo

"Questões de segurança" na origem da decisão.

O jornal espanhol La Vanguardia informa esta segunda-feira que Dani Alves foi transferido do centro prisional de Brians 1 para o de Brians 2, por "questões de segurança".

Segundo escreve a publicação, esta alteração prende-se com "a necessidade das autoridades prisionais garantirem tanto a privacidade de um prisioneiro extremamente popular como a sua segurança", acrescentando que "a prisão Brians 2, que detém na sua maioria prisioneiros condenados, mas também alguns detidos em prisão preventiva, como Alves, tem celas individuais com chuveiros".

O lateral brasileiro, de 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma mulher.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, viu o contrato rescindido com os mexicanos do Pumas e teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira que disputou o último Campeonato do Mundo.