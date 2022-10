Dani Alves sonha com o Mundial e regressou a Barcelona para manter a forma

Lateral-direito brasileiro vai trabalhar com a equipa B do Barcelona para manter a forma e continuar a almejar com a presença no Mundial'2022.

O Mundial'2022 é um objetivo de Dani Alves e o lateral-direito vai treinar com o Barcelona B para manter a forma e continuar a sonhar com a convocatória para o Catar. A informação é avançada pela imprensa espanhola, esta segunda-feira.

Depois de terminar a aventura no Pumas, do México, em setembro, o internacional brasileiro viajou para Barcelona e, entretanto, pediu ao presidente Joan Laporta para treinar com a equipa secundária. O dirigente acedeu ao pedido e Dani Alves vai, então, treinar às ordens de Rafa Márquez, que também foi futebolista dos blaugrana, no Barcelona Atlètic.

O Mundial'2022 começa a 20 de novembro e Tite anuncia a lista de convocados a 7 de novembro.