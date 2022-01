Dani Alves sobe ao pódio dos mais internacionais pelo Brasil

Defesa do Barcelona é agora somente superado por dois antigos colegas de posição: Cafú e Roberto Carlos



A cumprir o 21.º ano da carreira de futebolista, Dani Alves conseguiu alcançar uma marca história pela seleção do Brasil. Ao defrontar o Equador, o experiente lateral tornou-se no terceiro jogador com mais internacionalizações pelo "escrete".

No duelo de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, Dani Alves vestiu a camisola canarinha pela 121.ª vez, pelo que superou o antigo médio Rivellino, que detém o registo de 120 internacionalizações pelo Brasil.

Dani Alves é agora somente superado por dois antigos companheiros de posição. Cafú (ex-Milan) lidera a tabela com 150 jogos oficiais pelo Brasil, sendo secundado por Roberto Carlos (ex-Real Madrid), que tem 132 participações.

Pelo Brasil, Dani Alves sagrous-se campeão olímpico (Tóquio 2020), venceu duas Copas Américas (2007 e 2019) e ergueu duas Taça das Confederações (2009 e 2013).