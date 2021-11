Dani Alves será jogador do Barcelona em breve, escreve o "Sport"

Aquisição do brasileiro foi um pedido expresso do novo treinador do emblema da Catalunha. Jogador assumira a vontade de voltar

Saído de Camp Nou em 2016, consagrado com um dos jogadores mais titulados do Barcelona, Dani Alves voltará a vestir a camisola culé, que suara em oito épocas. A garantia do potencial novo reforço do clube da La Liga foi dada pelo jornal "Sport".

A publicação catalã, que acompanha de perto a atualidade blaugrana, noticiou, esta sexta-feira, que as partes estão já a "finalizar os detalhes" da contratação do defesa/ala direito, processo este encetado sob pedido expresso do novo treinador.

Xavi, nota o "Sport", deseja ter Dani Alves no projeto desportivo, iniciado há dias, o quanto antes, de forma a que trabalhe com a equipa blaugrana o mais tempo possível, já que a contratação só terá efeitos práticos a partir de 2022, ainda que o clube "tenha tomado medidas" para antecipar a disponibilidade de utilização.

Dani Alves, que regressará a Camp Nou em situação livre, após desvincular-se dos compatriotas do São Paulo, terá que esperar, por isso, até janeiro do próximo ano para jogar pelo Barcelona, o que não se trata de um entrave ao plano de Xavi.

A vontade do internacional brasileiro em voltar ao Barcelona é, de resto, conhecida. Em declarações ao jornal espanhol, Dani Alves afirmara que "quando o Barça me quisesse estaria à disposição, independentemente de onde estivesse" então a jogar.