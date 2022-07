Dani Alves responde ao treinador do Tigres: "O homem treina o tempo agora"

Piojo Herrera torceu o nariz à ideia de contratar o internacional brasileiro, devido a ter 39 anos

Piojo Herrera, treinador dos mexicanos do Tigres, descartou recentemente estar interessado na contratação de Dani Alves, que está livre no mercado depois de uma segunda passagem de seis meses pelo Barcelona, devido à idade avançada do lateral, que soma 39 anos.

"Numa idade destas, ele é mais um nome bombástico do que uma ajuda a longo prazo. Talvez fizesse um bom torneio no máximo", afirmou Herrera, em conferência de imprensa.

O experiente lateral direito não deixou o técnico sem resposta, publicando este sábado uma mensagem no Twitter onde goza com as suas declarações: "O homem treina o tempo agora".

Dani Alves, que já proclamou o desejo de participar no Mundial do Catar pelo Brasil, está em busca de um novo desafio na carreira, depois de ter apontado um golo e quatro assistências em 17 jogos pelo Barcelona na época passada.