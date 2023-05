Dani Alves recebeu visita especial na prisão: "Tenho muita fé e acredito na inocência"

Internacional brasileiro encontra-se detido acusado de violar uma jovem.

Detido por suspeitas de ter violado uma jovem numa discoteca de Barcelona, Dani Alves, conta a imprensa espanhola, recebeu no domingo a visita da mãe e dos irmãos. "O meu filho é inocente", expressou Lúcia Alves, citada pelo jornal As.

"Tenho muita fé e acredito na inocência do meu filho. O meu filho é muito bom, faz o bem", vincou. "Está à espera que a sua inocência seja provada", reforçou.

O internacional brasileiro foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro.

Inicialmente, Alves negou conhecer a alegada vítima, mas, após recurso aos vídeos de vigilância, ficou claro que o brasileiro mentiu, situação que levou à sua detenção e a mudar a versão dos acontecimentos mais do que uma vez. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro e a denúncia apresentada em 2 de janeiro.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso no Barcelona, tendo também representado Juventus e PSG, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

Os recursos para a libertação, apresentados pela defesa, têm sido negados.