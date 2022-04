Dani Alves quer estar no Mundial'2022: "Os sonhos acabam quando se tornam realidade"

FIFA lançou uma minissérie documental sobre o veterano lateral do Barcelona

Dani Alves é o mais recente jogador a protagonizar uma minissérie documental na FIFA+, nova plataforma de transmissão gratuita de conteúdos exclusivos.

Entitulada 'Dani Crazy Team', a produção aborda um lado mais pessoal do lateral de 38 anos e, no primeiro de seis episódios, o canarinho confessa o "sonho" de marcar presença no Catar'2022, 12 anos depois de ter participado no primeiro Mundial da carreira, na África do Sul.

"Quero estar em 2022. É o meu sonho e a minha meta. Os sonhos acabam quando se realizam. Sou muito patriota, tenho uma fraqueza pelo Brasil. Se puder representar o meu país, estarei lá, independentemente das consequências. É a minha maneira de fazer os brasileiros verem que temos que acreditar no nosso país", revela o lateral de 38 anos.

Dani Alves foi chamado por Tite na última pausa internacional, tendo cumprido os 90 minutos na vitória sobre a Bolívia (4-0) que fechou a participação brasileira na fase de qualificação sul-americana ao Mundial'2022.

Com 122 internacionalizações pela seleção canarinha, Dani Alves é o terceiro jogador com mais aparições pelo "escrete", sendo superado apenas pelos antigos companheiros de posição Roberto Carlos (132) e Cafú (150).