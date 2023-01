Dani Alves pede libertação provisória da prisão: "Superei situações muito difíceis..."

Detido há mais de uma semana por suspeitas de violação, o advogado de Alves vai apresentar um recurso em tribunal com vista a que o jogador permaneça no seu domicílio em Barcelona até à conclusão do caso.

O jornal espanhol La Vanguardia revela esta segunda-feira que Cristóbal Martell, advogado de Dani Alves, vai apresentar um recurso no Tribunal de Barcelona para que o lateral direito seja libertado provisoriamente da prisão.

Martell terá garantias que o internacional brasileiro irá permanecer no seu domicílio na cidade espanhola até que o caso esteja concluído, entre as quais a possibilidade de utilizar uma pulseira telemática, entregar o seu passaporte, apresentar-se diariamente ao tribunal e depositar uma determinada quantia monetária para cobrir eventuais custos do julgamento.

Detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, Dani Alves encontra-se na prisão Brians 2, tendo participado recentemente num jogo de futebol com outros prisioneiros.

Leia também Benfica Chelsea paga os 120 milhões ao Benfica e Enzo já informou que quer ir para Londres O clube inglês voltou à carga e, apurou O JOGO, já manifestou intenção de pagar os 120 milhões exigidos. Rui Costa não abdica de receber a verba estipulada na cláusula de rescisão e até considera essencial a permanência do jogador no plantel até final da época, mas a bola volta a estar do outro lado.

De acordo com o mesmo jornal, o lateral direito não está a receber qualquer tratamento favorável na cadeia e terá garantido recentemente: "Eu vou aceitar seja o que for que vier. Eu deixei a minha casa quando mal tinha 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas na minha vida. Esta será mais uma que vou passar. Nada me assusta".

Dani Alves terá ainda defendido que as relações sexuais que teve com a jovem que o acusa de violação foram "consensuais", após o seu advogado ter explicado que as versões diferentes que o jogador deu em tribunal sobre a sua relação com a alegada vítima foram uma tentativa de esconder a infidelidade da mulher.

O lateral brasileiro, de 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma jovem, de 23 anos.