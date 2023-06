Dani Alves: "Não sei se ela dorme de consciência tranquila, mas eu perdoo-a"

Detido na prisão Brians 2, em Barcelona, desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca catalã, a 30 de dezembro, o internacional brasileiro continua a aguardar pelo início do julgamento do caso, que está previsto para o outono.

Detido há cinco meses na prisão Brians 2, em Barcelona, após ter sido acusado de violar uma mulher, de 23 anos, numa casa de banho de uma discoteca catalã, a 30 de dezembro, Dani Alves concedeu esta quarta-feira uma entrevista à jornalista Mayka Navarro, onde defendeu a sua versão sobre o caso.

O internacional brasileiro, de 40 anos, garantiu que está inocente, apelando à alegada vítima para que conte a suposta verdade do que aconteceu naquela noite.

"Não sei se ela tem a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Mas eu perdoo-a e apelo à sua consciência. Não houve uma única noite em que não tenha dormido tranquilo. Nem uma. Tenho a consciência tranquila, nunca magoei voluntariamente ninguém e a ela também não naquela noite", assegurou.

"Decidi dar esta entrevista, a minha primeira entrevista, para ter a oportunidade de que as pessoas saibam o que penso. Quero que conheçam a história a partir do que vivi naquela madrugada e naquela casa de banho. Até agora contaram um relato assustador, de medo e terror, que nada tem a ver com o que aconteceu nem com o que fiz", começou por salientar, antes de dar a sua versão.

"Eu entrei atrás dela [na casa de banho] e nem tranquei a porta. A porta esteve aberta em todos os momentos. Podia ter ido embora porque permaneci sentado praticamente todo o tempo na tampa da sanita. Ocorreu-me que alguém a aconselhou mal e que ela se sentiu mal depois de fazê-lo [sexo com o jogador], que deu um passo em frente e que não sabia como sair da confusão em que se tinha metido e na que meteu", explicou o antigo lateral direito do Barcelona, PSG e Juventus, entre outros.

Dani Alves termina o testemunho dizendo que a única pessoa a quem deve desculpas é a sua mulher Joana Sanz, que já anunciou publicamento a separação com o jogador mas ainda não oficializou o divórcio. Espera-se que o julgamento do caso tenha início no outono.