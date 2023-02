Dani Alves "não se arma em estrela" e "acredita que vai continuar preso"

Companheiro do lateral brasileiro na prisão deixa algumas notas sobre o comportamento do futebolista em Brians 2.

Dani Alves continua detido sob acusação de agressão de sexual a uma jovem numa discoteca em Barcelona e, a julgar pelas últimas informações, com pouca esperança de ser devolvido à liberdade em breve, apesar das tentativas da equipa de defesa que o representa.

"El Programa de Ana Rosa", em Espanha, entrou um contacto com um companheiro do lateral brasileiro em Brians 2, prisão onde Dani Alves se encontra. "Ele acredita que vai continuar preso. Ficou afetado quando a rapariga disse que não quer dinheiro. Acredita que não tem de estar aqui, não se sente bem aqui", afirmou o presidiário.

O contacto serviu também para contar como se comporta o ex-jogador do Barcelona. "Ajuda no que pode. Compra coisas para nós, coisas de comer. Ajuda e convida. Tenta passar despercebido e é muito afável com toda a gente. Não se arma em estrela. Há funcionários que estão felizes por o ter aqui", assegurou. "Não fala muito, mas diz que não abusou de ninguém. Se a rapariga não quisesse, nada teria acontecido. Ele não a obrigou a nada", disse ainda.

O internacional brasileiro foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro. O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 2 de janeiro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro.

Inicialmente, Alves negou conhecer a alegada vitima, mas, após recurso aos vídeos de vigilância, ficou claro que o brasileiro mentiu, situação que levou à sua detenção. Chegou mesmo a admitir ter havido penetração, embora garante que consentida.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

Por causa deste caso, o Pumas, clube que Dani Alves representava, rescindiu contrato com o jogador e exige uma indemnização.