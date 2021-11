Dani Alves: "Messi é o mais forte, mas Bola de Ouro devia ser para o Eriksen"

Dani Alves defende que a Bola de Ouro devia ser entregue a Eriksen, médio dinamarquês que passou por um susto enorme no Euro'2020 e ainda não voltou a jogar.

Questionado sobre quem merece ganhar a Bola de Ouro de 2021, Dani Alves escolheu Christian Eriksen. O lateral do Barcelona defende que os prémios individuais devem ser todos entregues ao médio dinamarquês que caiu inanimado num jogo do Euro'2020 e ainda não voltou a competir.

"Este ano, para mim, todos os prémios individuais deviam ser para o Eriksen, porque temos de enviar uma mensagem ao mundo de que a vida é muito mais importante do que o futebol ou qualquer outro desporto. Depois de tantas coisas que passámos com o Covid-19, penso que temos a oportunidade de enviar uma mensagem, não podemos perder a oportunidade", explicou, em declarações à Sky Sports Italia, antes de afirmar que Messi é o nome mais provável à conquista do troféu.

«Não vai ser assim, porque o Eriksen não está a concorrer e penso que o Messi é o candidato mais forte", atirou.