Dani Alves, livre no mercado, dá uma garantia sobre o futuro

Experiente defesa brasileiro garante que só se vinculará a um novo clube a partir de janeiro próximo

Jogador mais titulado mundialmente no futebol, atualmente desempregado depois de rescindir contrato com o São Paulo, o defesa brasileiro Dani Alves anunciou, esta sexta-feira, que não irá assinar por nenhum outro clube até ao final deste ano.

"Estou aqui para informar que optei por não assinar com nenhum clube durante este ano. Vim ao Brasil para cumprir um sonho de criança e o sonho tornou-se real. Ser campeão com o clube do meu coração não tem preço, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com valores, tem a ver com caráter", refere o jogador brasileiro.

Dani Alves termina, assim, com a especulação em torno do futuro enquanto jogador. O defesa havia sido associado ao Flamengo, Bahia e, mais recentemente, Fluminense, que, segundo a Imprensa brasileira, não conseguiu um entendimento salarial.

Com 38 anos de idade, o futebolista, que se notabilizou ao serviço do Barcelona, deverá ser anunciado como reforço de um novo clube a partir de janeiro de 2022.