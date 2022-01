Dani Alves já está inscrito e convocado para o próximo desafio do Barcelona

Dani Alves, jogador do Barcelona

Emblema "blaugrana" defronta o Linares nos 16 avos de final da Taça do Rei.

Dani Alves já está inscrito pelo Barcelona. O internacional brasileiro havia sido convocado por Xavi Hernández para o encontro dos 16 avos de final da Taça do Rei, frente ao Linares, mas a sua continuidade na lista estava pendente da aprovação do pedido de inscrição do jogador.

O Barcelona informou já na manhã desta terça-feira que recebeu a confirmação da inscrição do jogador, pelo que Dani Alves já pode voltar a jogar com a camisola do emblema "blaugrana".

O Barcelona, que se vê a contas com um surto de covid-19 no plantel principal, tem nove jogadores da equipa B na lista de convocados: