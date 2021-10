Dani Alves está livre no mercado e garantem que se ofereceu a preço "low cost"

Imprensa espanhola dá conta da intenção do brasileiro em regressar ao Barcelona.

Dani Alves encontra-se livre no mercado depois de ter deixado o São Paulo. Aos 38 anos, o jogador brasileiro, campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio, está para as curvas e em Espanha surge a informação de que está interessado a regressar a uma casa onde foi muito feliz: Barcelona.

Segundo adiantou o programa "Onze" da Esport3, o jogador entrou em contacto com uma figura de relevo do clube catalão no sentido de anunciar a disponibilidade para regressar a Camp Nou a partir de 1 de janeiro. Os valores do contrato, segundo é mencionado, não seriam problema, uma vez que estará disposto a aceitar uma espécie de vínculo "low cost".

Além do Barcelona, Dani Alves representou Sevilha, Juventus e PSG no futebol europeu, tendo, por exemplo, três Champions no curriculo.