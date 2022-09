Dani Alves desmente lesão anunciada pelo Pumas: "Vão agoirar outro"

Clube mexicano falou em lesão do ligamento colateral medial do joelho direito. Quando começou a falar-se nos meios de comunicação em paragem e Mundial em risco, o brasileiro reagiu

Após sofrer uma pancada em treino que o tirou pelo menos do próximo jogo do Pumas, Dani Alves passou algum tempo no Twitter a responder a publicações de meios de comunicação social que falavam de uma eventual paragem e até colocando em risco a sua ida ao Mundial do Catar, negando a lesão anunciada pelo clube.

Daniel Alves tem uma "lesão no ligamento colateral medial do joelho direito" e está "em avaliação", comunicou o Pumas numa nota oficial. A informação teve eco, com o jogador a desvalorizar.

"Não é verdade. O meu amigo Diogo deu-me um pontapé no treino e por precaução não viajei com a equipa. Ponto. Como dizemos no Brasil, vão zicar [agoirar] outro", respondeu ao AS México. "Vão zicar outro pelo amor de Deus", insistiu, em respostas noutros meios, quando se levantava a possibilidade de parar algum tempo e de ter até a presença no Catar em jogo.