"Dani Alves deixa o futebol para virar estilista de Lionel Messi"

Jogador brasileiro partilhou fotografia antiga com o craque do Barcelona com uma brincadeira à mistura.

Dani Alves e Leo Messi mantêm uma relação de amizade desde o tempo em que partilharam o balneário do Barcelona, entre 2008 e 2016, quando o brasileiro rumou à Juventus.

O defesa-direito, agora ao serviço do São Paulo, recorreu às redes sociais com a habitual boa disposição para desvendar uma antiga fotografia de ambos, com uma pequena brincadeira à mistura.

"O Dani Alves deixa o futebol para virar estilista do ​​​​​​​Lionel Messi. "Sempre cuidando de quem me dava os bichos"", escreveu o brasileiro de 37 anos na legenda de uma imagem que apertava um botão da camisa do craque argentino do emblema blaugrana.