Dani Alves deixa o Barcelona: "Espero que quem fique mude a história deste belo clube"

Dani Alves despediu-se esta quarta-feira do Barcelona

Lateral passou mais de oito anos nas fileiras do Barcelona

A segunda passagem de Dani Alves pelo Barcelona chegou ao fim. O clube anunciou esta quarta-feira a saída do lateral de 39 anos, que também publicou uma emocionada mensagem de despedida nas redes sociais aos catalães, cujas cores envergou durante oito temporadas e meia.

Contratado no mercado de inverno, Dani Alves registou um golo e quatro assistências em 17 jogos disputados pelos blaugrana esta temporada, mas a crença na contratação de César Azpilicueta, do Chelsea, terá sido a razão pela qual a direção do clube optou por não oferecer uma extensão de contrato ao internacional brasileiro.

"Caros culés...Agora é tempo de nos despedirmos. Foram mais de oito anos dedicados àquele clube, àquelas cores e àquela casa... mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos divergem e as histórias são escritas durante algum tempo em lugares diferentes - e assim foi. Tentaram mandar-me embora mas não conseguiram fazê-lo, pois não conseguem imaginar, ou conseguem imaginar, como sou resistente e resiliente. Outros muitos anos se passaram até que o futebol e a vida, que como sempre, estão muito gratos àqueles que os respeitam, decidiram dar-me a oportunidade de voltar aqui para que eu pudesse dizer adeus", começou por dizer Dani Alves, através de uma publicação no Instagram.

"Mas não é um adeus sem antes agradecer a todos aqueles que estão por detrás dos holofotes, todos aqueles que tornam a nossa coisa perfeita, a todos eles; OBRIGADO. Gostaria também de agradecer a todo o pessoal pela oportunidade que me deram de regressar a este clube e de poder vestir esta camisola maravilhosa novamente, não sabem como estou feliz.... Espero que não sintam falta da minha loucura e a minha felicidade diária. Espero que aqueles que fiquem mudem a história deste belo clube, desejo-o do fundo do meu coração. Foram 23 títulos ganhos: 2 triplos, 1 sextete e um grande livro de ouro escrito! Um belo ciclo fecha-se e outro ainda mais desafiante abre-se. Que o mundo nunca se esqueça: UM LEÃO VELHO DE 39 ANOS CONTINUA A SER UM BOM LEÃO MALUCO. Para sempre VISCA AL BARÇA!", completou Dani Alves.

O próximo passo do experiente lateral ainda é desconhecido, mas de acordo com o portal Goal, o Athletico Paranaense é o clube demonstrou mais interesse até ao momento em contar com o jogador, que pretende ser chamado pelo Brasil para o Mundial de 2022.

Pelo Barcelona, Dani Alves levantou um total de 23 títulos, com destaque para três Ligas dos Campeões e seis La Ligas, e disputou um total de 408 jogos, somando 22 golos e 81 assistências.

