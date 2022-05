Dani Alves após a "remontada" do Real Madrid: "O que seria do futebol sem os brasileiros!"

O avançado brasileiro Rodrygo marcou dois golos na vitória por 3-1 do Real Madrid sobre o Manchester City. Pouco depois, Dani Alves fez uma publicação nas redes sociais, presumivelmente falando dessa partida.

"Amigos, assim como na vida, no futebol não existe sorte. Ou tu dominas o jogo, ou o jogo domina-te a ti. Ah! O que seria do futebol sem os brasileiros!", foram estas as palavras de Dani Alves, lateral-direito do Barcelona, publicadas na rede social Instagram pouco depois do final do Real Madrid-Manchester City (3-1), em que os espanhóis garantiram o apuramento para a final da Liga dos Campeões.

Embora não se refira diretamente ao jogo, tudo indica que seja dele que está a falar o internacional brasileiro. E, em particular, do avançado Rodrygo, que entrou para marcar dois golos e colocar os merengues na rota do triunfo.