Dani Alves aponta rival à Bola de Ouro: "Tem todas as hipóteses de ganhar"

Dani Alves, jogador do Barcelona

Lateral brasileiro considera que Karim Benzema seria vencedor justo, mas avisa: Liga dos Campeões vai ter peso fulcral

Ainda estamos em maio, a época desportiva ainda não terminou, mas são muitos aqueles que fazem já apostas sobre o vencedor da próxima Bola de Ouro. Dani Alves, lateral do Barcelona, já elegeu na sua cabeça um jogador do rival Real Madrid para levar o prémio para casa.

"Benzema tem todas as hipóteses de ganhar pelo que tem feito. Mas a Liga dos Campeões vai ter muita influência. Se a vencer, é um sério candidato, mas há outros nomes que também o são. No Manchester City, Liverpool... há jogadores que podem lutar com ele. Ele levou o Real Madrid a outro nível de jogo e a lugares onde não estavam antes. Está a merecer", referiu, em entrevista à Marca.

As palavras de Dani Alves surgem na mesma semana em que Carlo Ancelotti também veio a público reclamar o prémio de melhor do Mundo para o seu pupilo no Santiago Bernabéu.