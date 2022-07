Dani Alves admite mágoa: "Não gostei da minha saída do Barcelona"

O lateral, de 39 anos, está livre no mercado, depois de uma segunda passagem de seis meses por Camp Nou

Dani Alves, aos 39 anos, está em busca de um novo desafio na carreira, depois de uma segunda passagem de seis meses no Barcelona. Em entrevista ao "The Guardian", o experiente lateral direito admitiu que regressar a Camp Nou foi um "sonho realizado" mas mostrou mágoa pela forma discreta como saiu.

"Não saí triste, mas sim feliz por ter voltado ao clube. Sonhei durante cinco anos em viver este segundo momento. A única coisa que não gostei foi a forma como a minha saída foi tratada", apontou o internacional canarinho, que tem objetivo de voltar a representar o Brasil no Mundial de 2022.

"Desde que cheguei, disse de forma clara que já não era um rapaz de 20 anos e que queria que as coisas fossem feitas de forma direta, sem esconder nada. Mas este clube tem pecado nos últimos anos porque não se importam com as pessoas que fizeram história. Enquanto adepto, gostava que o Barcelona fizesse as coisas de forma diferente. Não estou a falar de mim, porque a minha situação foi diferente, embora esteja eternamente grato a Xavi e ao presidente por me terem trazido de volta", completou.

Dani Alves revelou ainda que encontrou um Barcelona muito diferente àquele em que jogou, numa primeira instância, de 2008 a 2016, salientando que a mentalidade do clube não se compara à de uns anos atrás.

"Encontrei um clube cheio de gente nova com ideias muito boas em campo, mas eles têm de melhorar o seu trabalho do lado de fora. A mentalidade é totalmente oposta àquela que construímos há uns anos atrás. Tudo o que acontece em campo é um reflexo do que acontece no exterior", explicou o veterano

Apontado recentemente ao Seattle Sounders, da MLS, Pumas, do México, Real Valladolid, da La Liga e ao Athletico Paranaense, do Brasil, Dani Alves não avançou por onde passará o próximo desafio da sua longa carreira, mas garantiu que terá de ser um projeto "competitivo".

"Eu gosto de desafios e de me adaptar a qualquer situação. Estou a estudar os locais para onde posso ir e que tenham um bom nível competitivo. Tens de te juntar a pessoas que tenham o mesmo objetivo, que querem vencer. Eu gosto de vencer e quero ir para um sítio onde possa ganhar. Não descarto nenhuma situação, mas se voltar ao Brasil, será para o Athletico Paranaense", adiantou, descartando estar a contemplar aposentar-se.

"A última dança acontece quando vais retirar-te, mas eu penso que vou continuar a dançar. Uma dança é sempre bem-vinda, independentemente do local e da dança. É melhor criar um novo capítulo, uma nova etapa. Vai ser um novo capítulo na minha vida", concluiu Dani Alves.