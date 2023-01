Dani Alves acusado por mulher: três versões depois, pede para fazer novo depoimento

A notícia é avançada pela rádio espanhola Cadena SER

Detido em Espanha desde sexta-feira, acusado de assédio sexual contra uma mulher em Barcelona, Dani Alves terá pedido para realizar um novo depoimento à Justiça. A notícia é avançada pela rádio espanhola Cadena SER, que garante que o pedido foi feito este domingo.

O futebolista brasileiro apresentou este pedido após ter prestadi declarações diferentes sobre o caso nas últimas semanas. À imprensa espanhola, o brasileiro alegou que não conhecia a mulher e que estava só "dançando e curtindo" na festa. À Justiça, contudo, alegou que a relação com a mulher foi "consensual".

Ou seja, Dani Alves negou as acusações da mulher, mas admitiu as relações sexuais com a mesma. Já a vítima terá sido bem clara em todos os depoimentos, mantendo sempre a mesma versão. O jogador segue preso na Catalunha.