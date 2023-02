Dani Alves, acusado de violação, apresenta nova versão e admite "penetração"

Lateral brasileiro garante que sexo foi consentido na discoteca em Barcelona.

Dani Alves apresentou mais uma versão dos acontecimentos no âmbito do caso de violação de que é acusado, num episódio que terá ocorrido numa discoteca de Barcelona no passado mês de dezembro. Em tribunal, o lateral internacional brasileiro, segundo a rádio Antena 3, admitiu ter existido "penetração", garantindo que tudo terá acontecido com o consentimento da jovem de 23 anos que o acusa.

O jogador de 39 anos, recorde-se, disse inicialmente que não conhecia a queixosa, referiu depois que a tinha visto mas não haviam interagido e, por fim, alegou que terá sido ela a "atirar-se" a ele. Pela primeira vez, admite ter existido penetração.

O internacional brasileiro foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro. O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 2 de janeiro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

Por causa deste caso, o Pumas, clube que Dani Alves representava, rescindiu contrato com o jogador e exige uma indemnização. Alguns patrocinadores também finalizaram a ligação ao brasileiro.