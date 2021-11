Dani Alves aborda regresso ao Barça e fala de Messi: "Se me derem duas horas..."

Lateral foi oficialmente apresentado esta quarta-feira.

Daniel Alves foi esta quarta-feira oficialmente apresentado como jogador do Barcelona. O experiente lateral brasileiro assinou um contrato válido até final da época, regressando a uma casa onde já foi muito feliz.

"Nem nos meus melhores sonhos teria imaginado voltar. Muita gente diz que a primeira vez é inesquecível, mas a segunda vai ser mais. Na primeira vez cheguei de maneira diferente. Não conhecia ninguém, vinha com a expectativa de como seria. Agora conheço, sei o que fazer, sei como são as pessoas, como vive esta cidade e este clube. Saí para voltar. Fiz temporadas incríveis. Quando parecia que não podia voltar, aqui estou eu", disse o internacional brasileiro em Camp Nou.

Messi, como não podia deixar de ser, foi um tema abordado. "Se me derem duas horas vou buscá-lo. A história já foi escrita e será sempre recordado. Seria incrível voltar a vê-lo aqui, mas infelizmente não pode ser. Ele sabe que gosto muito dele e lhe desejo o melhor", vincou Dani Alves, evidenciando enorme ambição.

"Estou de volta para fazer este clube grande de novo. Precisamos de todos, sem dúvida. O clube não é meu, nem do presidente, é nosso. Nós que sentimos estas cores estamos juntos e temos de colocar o Barça no topo, porque é aí que merece estar", declarou. "Não nasci para ser segundo. Venho para lutar, não venho para passar o tempo. Tenho a minha casa, mas venho para cá para jogar", assegurou.

Com 46 títulos no palmarés, 23 dos quais no Barça, Dani Alves é o jogador mais titulado no futebol sénior. Recentemente, venceu a medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.