Dança de treinadores na Alemanha: o eleito pelo Arminia Bielefeld

Fotografia: Reprodução/Twitter do Arminia Bielefeld

Redação com Lusa

Frank Kramer rende Uwe Neuhaus, demitido na passada segunda-feira

O Arminia Bielefeld contratou o treinador Frank Kramer para substituir Uwe Neuhaus, demitido na segunda-feira, anunciou o 16.º classificado da Liga alemã de futebol, em posição de play-off de manutenção.

A experiência de Kramer na Bundesliga passa por dois jogos como interino com o Hoffenheim, em 2012, e uma descida de divisão com o Greuther Furth, em 2013, procurando agora regressar ao futebol sénior depois de trabalhar nas seleções jovens alemãs e nos juniores do Salzburgo (Áustria).

O Bielefeld, que Neuhaus treinava desde 2018 e que conseguiu subir esta época, segue em antepenúltimo, com os mesmos pontos do Hertha de Berlim, 15.º, e mais um do que o Mainz, 17.º e em posição de descida em direta, tendo ainda um jogo em atraso em relação aos rivais diretos.