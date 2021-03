Dança das cadeiras vai acabar no Brasil: os contornos da proposta aprovada

Proposta da CFB, de limitar os despedimentos de treinadores, foi aprovada na quarta-feira

Acabou-se a dança das cadeiras nos bancos do Brasil. O campeonato vai ter limites para as trocas de treinadores na competição ao longo da temporada, rompendo com um ciclo de despedimentos que tem marcado a realidade no país.

Já a partir da edição deste ano do Brasileirão cada clube sabe que o controlo ficou mais apertado: só poderá demitir um treinador ao longo da prova e se o fizer por uma segunda vez terá de nomear como substituto alguém que esteja nos quadros do clube há pelo menos seis meses.

As regras também mudam para os treinadores. Em caso de se demitirem, os técnicos só poderão passar por duas equipas numa mesma edição da prova: no caso de saírem pelo próprio pé duas vezes sabem que só podem voltar a treinar na Serie A na época seguinte. Em caso de ser demitido não há, naturalmente, penalização associada.

Esta proposta, que era defendida pela Confederação Brasileira de Futebol há três anos, foi aprovada na quarta-feira pelos clubes participantes do principal escalão do futebol do Brasil, onde agora militam dois treinadores portugueses: Abel Ferreira no Palmeiras e António Oliveira ao serviço do Athletico Paranaense.